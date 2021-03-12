رئيس مجلس ولاية نيويورك يفوض ببدء "تحقيق عزل" ضد حاكم الولاية أندرو كومو

أعلن رئيس مجلس ولاية نيويورك كارل هيستي أنه فوض لجنته القضائية ببدء "تحقيق عزل" في ادعاءات سوء السلوك الجنسي التي تقدمت بها 6 نساء ضد حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو.

نيويورك - سبوتنيك. وقال هيستي في بيان نشر على موقع المجلس التشريعي على الإنترنت إن تحقيق اللجنة الذي سيجري بالتوازي مع تحقيق يقوده المدعي العام للولاية ليتيتيا جيمس، سيشمل مقابلة الشهود والاطلاع على المستندات وتقييم الأدلة.

وأضاف: "أنباء الاتهامات الموجهة لحاكم نيويورك خطيرة".

وسحب أكبر اثنين من ديمقراطيي الهيئة التشريعية بولاية نيويورك وهما أندريا ستيوارت كوزينز وكارل هيستي، دعمهما لحاكم الولاية أندرو كومو.

وجاء ذلك بعد ادعاءات تتهم كومو "بالتحرش الجنسي" والتعمد في "تقليص عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في دور رعاية المسنين".