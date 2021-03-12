أستراليا توجه تهديدا لمنظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي

وجهت أستراليا تهديدا إلى منظمة التجارة الدولية والاتحاد الأوروبي بأنها ستقوم بفرض تعرفة على الكربون المصدر إلى الخارج بسبب قوانين جديدة متخذة بشأن هذه البضائع والمنتجات.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية أن الحكومة الأسترالية قررت فرض تعريفات جمركية جديدة بملايين الدولارات على الصادرات الأسترالية من المواد الكثيفة الاستهلاك للطاقة بما فيها الألمنيوم والصلب والكيماويات، بعد إقدام البرلمان الأوروبي على التصويت لصالح تعديل حدود الكربون المقترحة، والتي ستفرض ضريبة على جميع السلع المستوردة من البلدان التي ليس لديها آلية لتسعير الكربون بما فيها أستراليا.

وفي هذا الصدد قال وزير التجارة، دان تيهان، إن "أستراليا ستتصدى للتعريفات الجمركية من خلال منظمة التجارة العالمية"، مضيفا: "نريد نهجا لتحريرالتجارة وليس نهجا حمائيا فيما يتعلق بكيفية تعاملنا مع خفض الانبعاثات".

وفي السياق نفسه، أشار كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أنهما يمكن أن يحذوا حذو الاتحاد الأوروبي بشأن التعريفة الجمركية.

ويقول أنصار آلية تعديل حدود الكربون إنها ستخلق "ساحة متكافئة" للسلع المنتجة في ظل أنظمة الاتحاد الأوروبي التي تخضع لسعر الكربون وتلك القادمة من الخارج التي لا تخضع لذلك.