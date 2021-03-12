أول دولة في الاتحاد الأوروبي تستعد لبدء إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي

باتت إيطاليا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تستعد لبدء إنتاج لقاحات "سبوتنيك V" الروسي على أراضيها في سعي منها لمكافحة انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقامت قناة "زفيزدا" الروسية بإنتاج تقرير مفصل عن الاستعدادت الإيطالية لبدء إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي على أراضيها بعد التوصل مع موسكو لاتفاق مشترك.

وأشار التقرير إلى أن مصنع الإنتاج يقع في بلدة إيطالية صغيرة تسمى كابوناغو، على بعد 40 كيلومترا من مدينة ميلانو، حيث تتميز البلدة بهدوئها وبعدها عن الأجواء الصاخبة ما سيعطيها رونقا وشهرة جديدة بإنتاج أول لقاح روسي مضاد لفيروس كورونا ضمن الاتحاد الأوروبي.

وبهذا الصدد، قال رئيس شركة الأدوية Adienne Pharma & Biotech الإيطالية، أنطونيو فرانشيسكو دي نارو، أن الشركة بدأت المفاوضات مع صندوق الاستثمار الروسي المباشر منذ نحو شهرين واستطاع الجانبان التوصل إلى اتفاق مشترك على إنتاج لقاحات "سبوتنيك V" في إيطاليا.

وبحسب توقعات غرفة التجارة الإيطالية الروسية، فخلال نهاية العام ستكون البلاد قادرة على إنتاج نحو 10 ملايين جرعة من اللقاح الروسي.

وعلق بعض السكان المحليين على الحدث، معتبرين أنها خطوة بالاتجاه الصحيح، وستكون هناك فرصة للحصول على التلقيح مباشرة ودون الانتظار، مشيرين إلى أنهم سعداء بتوصل دولتهم لاتفاق مع روسيا لإنتاج اللقاح الذي سينقذ البشرية من وباء قتل وما زال يقتل الآلاف كل يوم.