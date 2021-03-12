إيران: تداعيات الحظر الأمريكي وحشية كجرائم الحرب

وصف سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إجراءات الحظر بأنها غير إنسانية وغير أخلاقية وغير قانونية.

واعتبر روانجي تداعيات الحظر الأمريكي الواسعة والمدمرة والبعيدة الأمد بأنها وحشية كالإرهاب وإجرامية كجرائم الحرب.

ونقلت وكالة "فارس"، صباح اليوم الجمعة، عن روانجي، كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، حول موضوع المجاعة في النزاعات:

إنه وبغية مواجهة انعدام الأمن الغذائي في العالم، فمن الضروري رفع إجراءات الحصار والحظر وتعزيز التعاون الدولي، والإحصاءات الجارية عن أعداد الأفراد المعرضين للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي في العالم محذرة، ومواجهة هذا التحدي أمر ضروري وعاجل.

وتابع سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمة الدولية، أن "المبدأ الأساس يجب أن يكون ضمان تحقيق حق الغذاء للجميع وفي كل مكان وفي كل الأوقات، وفي ظل كل الظروف، سواء الحرب أو السلم، لأن التخلص من المجاعة وسوء التغذية حق مشروع للجميع.

وشدد روانجي على ضرورة تعزيز الأنشطة ذات الصلة في الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك المؤسسات والمنظمات التخصصية المتعلقة بنظام الأمم المتحدة، مضيفا:

وفقا للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، يجب ضمان حصول جميع المدنيين على الغذاء في النزاعات المسلحة والاحتلال، ويحظر فرض المجاعة على المدنيين كأداة حرب.

وطالب مجلس الأمن إلزام جميع الأطراف المتنازعة بالتزام هذه المبادئ، وعدم فرض الحظر في أي ظروف كانت على التجارة الإنسانية خاصة الأغذية والأدوية.

وناشد المسؤول الإيراني بوجوب الرفع الفوري للحصار اللاإنساني على شعب اليمن وإنهاء الحصار اللاقانوني على قطاع غزة.