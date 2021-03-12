طبيب روسي يؤكد إمكانية تطوير لقاح ضد "أنفلونزا الطيور" في غضون 6 أشهر

كشف طبيب روسي مختص بالأمراض المعدية، أنه يمكن لبلاده تطوير لقاح ضد أنفلونزا الطيور في غضون ستة أشهر.

موسكو - سبوتنيك. أعلن الأستاذ المشارك في قسم الأمراض المعدية بجامعة "الصداقة بين الشعوب" الروسية، سيرجي فوزنيسينسكي، أنه في حالة انتقال فيروس أنفلونزا الطيور من شخص لآخر، يمكن تطوير لقاح مضاد لهذا الفيروز في روسيا خلال 5-6 أشهر.

وقال فوزنيسينسكي، اليوم الجمعة، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك":

إذا حدث هذا التغير فجأة، فلدينا بالفعل خوارزمية مطورة بدقة لتصنيع هذا اللقاح وإيصاله للمستهلك في غضون 5-6 أشهر. لأننا كل عام نعيد تصميم اللقاح المضاد للإنفلونزا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد كشفت في السادس والعشرين من الشهر الماضي، مدى خطورة تفشي سلالة (إتش5 إن8) من إنفلونزا الطيور بين البشر.

وقالت آنا بوبوفا، رئيسة هيئة (روسبوتريباندزور) للرقابة على صحة المستهلك، إن السلطات الروسية، رصدت أول حالة إصابة بإنفلونزا (إتش5 إن8) انتقل فيها الفيروس من الطيور إلى البشر، موضحة أن روسيا قامت بإبلاغ منظمة الصحة العالمية بالأمر، بحسب "رويترز".

وبحسب بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية، فقد جرى رصد إصابة سبعة أشخاص في روسيا بالفيروس.

ولكن لم تظهر على أي من السبعة أعراض في أعقاب انتشار الفيروس في مزرعة للدواجن بمنطقة أستراخان الجنوبية.

وذكرت بوبوفا أن نفوق ما يزيد عن 100 ألف من بين الطيور، في المزرعة التي يبلغ عدد طيورها 900 ألف دجاجة في ديسمبر/ كانون الأول، كان السبب وراء بدء تحقيق بشأن السلالة الجديدة.