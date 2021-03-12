قائد فيلق القدس يهاجم: "أنظمة عربية تافهة وفاسدة وعلى رأسها النظام السعودي"

جاء ذلك خلال مراسم "إحياء ذكرى شهداء عمليات خيبر وبدر خلال فترة الحرب المفروضة (1980-1988)"، اليوم الجمعة.

وقال قآني إن "من يريد ألا يصبح ذليلا اليوم فعليه اتباع مدرسة الشهداء"، مضيفا: "فلسطين التي حققت اليوم تحولات عظيمة استلهمت من شهدائنا"، وفقا لوكالة "فارس".

وتابع: "أنظمة عربية تافهة وفاسدة وعلى رأسها النظام السعودي والاستكبار العالمي شنوا العدوان على الشعب اليمني المظلوم إلا أن هذا الشعب المظلوم يسطر هذه الأيام التي تصادف العام السادس من دفاعه مقاومة باسلة كعمليات "كربلاء 5"، خلال فترة الدفاع المقدس ضد الحرب العدوانية التي شنها النظام العراقي البائد ضد الجمهورية الاسلامية".

وقال إن "الطريق لم ينته بعد، ورغم المشكلات التي يختلقها أعداء الثورة الإسلامية، تتقدم الجمهورية الإسلامية إلى الأمام يوما بعد يوم، فأمريكا والكيان الصهيوني اللذان يثيران الضجيج ليسا كما كانا في اليوم الأول".

وتابع: "الكيان الصهيوني يحيط نفسه بجدار عازل بارتفاع 6 أمتار، إلا أنه سيتم تدمير هذا الجدار. عندما نقول لهم سنهشم عظامهم فإن صوت ذلك سيتناهى إلى الأسماع في حينه".