وفاة ملك شعب الزولو الأفريقي

ذكرت وسائل إعلامية، اليوم الجمعة، عن وفاة غودويل زويليتيني، ملك شعب الزولو، المنتشر في مختلف أرجاء دولة جنوب أفريقيا.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" بيان مكتبه الإعلامي الذي أعلن عن وفاة الملك اليوم الجمعة عن عمر يناهز 72 عاما، وذلك بسبب مضاعفات متصلة بمرض السكري.

وجاء في البيان: "ببالغ الحزن أنعى للأمة وفاة صاحب الجلالة الملك"، مضيفا: "صحة جلالته تدهورت بصورة مأسوية خلال وجوده في المستشفى وتوفي في ساعات الصباح الأولى".

ورغم عدم حيازته أي سلطة فعلية في جنوب أفريقيا حاليا، لكنه كان يتمتع بنفوذ على قرابة 11 مليون شخص من شعب زولو، أكبر مجموعة إثنية في البلاد، ودوره يتركز على الجانب الروحي.

وكان زويليتيني مالك لأراض شاسعة، قد اعتلى العرش في سن الثالثة والعشرين خلال نظام الفصل العنصري سنة 1971 بعد وفاة والده.