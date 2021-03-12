أذربيجان توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلنت وزارة الصحة الأذربيجانية، اليوم الجمعة، عن اعتماد اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد لاستخدامه في البلاد.

وقالت الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "وافقت وزارة الصحة الأذربيجانية على استخدام لقاح "سبوتنيك V". في المستقبل القريب سيصل هذا اللقاح إلى أذربيجان".

وتم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" من قبل وزارة الصحة في روسيا في أغسطس 2020، وتم تطويره من قبل مركز أبحاث "غامالي".

كان هذا اللقاح هو الأول في العالم للوقاية من "كوفيد-19"، وتم تصنيع "سبوتنيك V" على منصة مدروسة جيدا ومثبتة من ناقلات الفيروس الغدي البشري.

وكانت المجلة العلمية "لانسيت" قد نشرت في وقت سابق نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية "سبوتنيك V" مؤكدة كفاءته العالية وسلامته.