زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب وسط اليونان

وقعت الضربة الساعة 14.57 بالتوقيت المحلي، وكان مركز الزلزال بالقرب من مدينة الاسونا، على بعد 29 كم من مدينة لاريسا، أي على بعد 250 كم شمال غربي أثينا.

An #earthquake with 5.60 magnitude has occurred near Verdikoússa, Greece @ 13:57:51 UTC #europe https://t.co/hMZbWF4oae — Seismos: Worldwide Earthquake Monitoring (@SeismosApp) March 12, 2021

​وأشار المصدر إلى أن الزلزال ضرب منطقة حساسة جيولوجيا، حيث يعتبر من زلازل الدرجة "الكبيرة" التي تحدث نحو 18 مرة سنويا. ​وأكد المرصد اليوناني في بيانه أنه لا توجد معلومات عن الضحايا والأضرار حتى الآن.