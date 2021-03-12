الداخلية التركية تعلن إحباط هجوم إرهابي وتدمير عبوة ناسفة

أعلنت وزارة الداخلية التركية، مساء اليوم الجمعة، أنها ألقت القبض على أحد عناصر "حزب العمال الكردستاني" قبل تنفيذ عملية إرهابية بعبوة ناسفة تزن 10 كغ.

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن الداخلية ألقت القبض على "عنصر من "ب ي د/ ي ب ك" كان يستعد لتنفيذ عمل إرهابي عقب دخوله البلاد بطريقة غير نظامية".

#عاجل | الداخلية التركية تعلن القبض على عنصر من "ب ي د/ ي ب ك" كان يستعد لتنفيذ عمل إرهابي عقب دخوله البلاد بطريقة غير نظامية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 12, 2021

وأضافت: "عقب فحص وحدة تخزين بحقيبة الإرهابي تم تحديد موقع عبوة ناسفة تزن 10 كغ على طريق "شانلي أورفة ـ أدي يامان" وتدميرها.

#عاجل | الداخلية التركية: عقب فحص وحدة تخزين بحقيبة الإرهابي تم تحديد موقع عبوة ناسفة تزن 10 كغ على طريق "شانلي أورفة ـ أدي يامان" وتدميرها — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 12, 2021

و "ب ي د"، هي اختصار لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي"، وهو حزب كردي تقول تركيا إنه فرع لحزب العمال الكردستاني (تصنفه تركيا تنظيما إرهابيا) في سوريا، وأنه تأسس في معسكرات حزب العمال الكردستاني عام 2002.

وتقول تركيا إن "ب ي د" له جناح مسلح ترمز له بالأحرف "ي. ب. ك" وهي بذلك تقصد وحدات حماية الشعب الكردية.