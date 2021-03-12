بولندا تطرد قنصلين بيلاروسيين

أعلن نائب وزير الخارجية البولندي، مارسين بشيداخ، اليوم الجمعة، طرد بلاده قنصلين بيلاروسيين لأسباب "انتقامية".

وكتب الوزير تغريدة على "تويتر" جاء فيها: "فيما يتعلق باستمرار الإيماءات غير الودية لمينسك تجاه الدبلوماسيين البولنديين، وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل، قررت وزارة الخارجية البولندية طرد القنصل العام لجمهورية بيلاروسيا في بياليستوك وقنصل جمهورية بيلاروسيا في وارسو".

في وقت سابق، دعت وزارة الخارجية البيلاروسية القنصل البولندي في بريست، جيرزي تيموفيوك، إلى مغادرة البلاد بعد مشاركته في احتجاج غير مصرح به حمل اسم "يوم الجنود الملعونين".

وعلى خلفية الحادثة، قررت بولندا طرد الدبلوماسيين البيلاروسيين كإجراء انتقامي.

بدورها، شددت مينسك على أن تمجيد "مجرمي الحرب وتبرير الإبادة الجماعية للشعب البيلاروسي تصرف غير مقبول".