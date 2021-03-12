تعرض مقاتلة أوكرانية لأضرار في حادث تصادم مع سيارة

صرح الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، أن مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية أصيبت بأضرار بعد اصطدامها بسيارة.

قال مركز القيادة الجوية، في بيان، إن سيارة اصطدمت بمقاتلة من طراز "ميغ-29" أثناء سحبها إلى ساحة انتظار الطائرات، مما أدى إلى نشوب حريق، بحسب وكالة "رويترز".

ووقع الحادث مساء الأربعاء، ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن المقاتلة المتمركزة في قاعدة جوية بالقرب من العاصمة كييف أصيبت بأضرار كبيرة بمحركها وجسم طائرتها.

ولا تزال القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم الطائرات ذات التصميم السوفييتي وغيرها من المعدات العسكرية، مع خطط لديها للانتقال في النهاية إلى معايير حلف الناتو.

يذكر أن "ميغ- 29" هي طائرة مقاتلة متعددة الأغراض من الجيل الرابع دخلت الخدمة لأول مرة في الاتحاد السوفييتي في عام 1983.