بايدن و"المجموعة الرباعية" يؤكدون التزامهم بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظرائه من أستراليا والهند واليابان، اليوم الجمعة، التزامهم بنزع السلاح النووي الكامل لكوريا الشمالية.

كما أكد القادة الحاجة إلى حل فوري لقضية المواطنين اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية.

"نؤكد مجددا التزامنا بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بشكل كامل وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ونؤكد أيضا ضرورة الحل الفوري لقضية المختطفين اليابانيين".

وقال الرئيس الأمريكي مع "المجموعة الرباعية" في بيان مشترك:

وانضم إلى بايدن رؤساء الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، وناريندرا مودي من الهند، ويوشيهيدي سوجا من اليابان، لحضور القمة الأولى للدول التي تشكل منتدى إقليميا يعرف باسم "الرباعي".

وجاء اجتماع اليوم الجمعة بعد أن أجرى كبار الدبلوماسيين في البلدين محادثات افتراضية الشهر الماضي، اتفقوا خلالها على عقد اجتماعات على المستوى الوزاري سنويا.

وكان يُنظر إلى المجموعة الرباعية إلى حد كبير على أنها مجموعة مناهضة للصين في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لكن إدارة بايدن تقول إن المنتدى سيركز على العديد من القضايا الإقليمية والعالمية الأخرى أيضا، بما في ذلك تغير المناخ والقضية النووية لكوريا الشمالية.

وابتعدت بيونغ يانغ عن مفاوضات نزع السلاح النووي منذ انتهاء القمة الثنائية الثانية لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون مع دونالد ترامب، دون اتفاق في هانوي في فبراير/ شباط 2019.

وعُقدت أول قمة بين ترامب وكيم في سنغافورة في يونيو/ حزيران 2018.

ولم تقدم الإدارة الأمريكية الجديدة أي رسالة مباشرة إلى كوريا الشمالية حتى الآن، وسط مراجعتها المستمرة لسياستها ونهجها تجاه كوريا الشمالية.

وقال بايدن إنه سيكون على استعداد للقاء زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إذا كان مثل هذا الاجتماع يمكن أن يساعد في دفع عملية نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية إلى الأمام.