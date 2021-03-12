ملكة بريطانيا تتحدث في أول ظهور علني بعد مقابلة هاري وميغان ماركل... فيديو

ظهرت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، اليوم الجمعة، للعلن لأول مرة بعد بث المقابلة التلفزيونية لحفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، والتي أثارت عاصفة في أروقة البلاط الملكي.

وفي محادثة عبر "الفيديو كونفرانس" مع علماء وأطفال مدارس لإحياء أسبوع العلوم البريطاني، لم تتطرق الملكة إلى مقابلة حفيدها وزوجته، خاصة وأن نهج العائلة المعتاد إزاء تصريحات كهذه هو أنها أمر عائلي خاص، بحسب وكالة "رويترز".

وعوضا عن ذلك، ناقشت الملكة آخر المستجدات في مهمة "برسيفيرانس" التي أطلقتها وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" إلى سطح المريخ.

كما أن الملكة ناقشت خلال لقائها الافتراضي اكتشاف نيزك نادر هبط في جلاستيرشير في غرب بريطانيا الشهر الماضي، وهو أول نيزك تم اكتشافه في المملكة المتحدة منذ 30 عاما.

وفي مقابلة مع الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، بثت يوم الأحد الماضي، قالت ميغان ماركل إن فردا من العائلة المالكة البريطانية أطلق تعليقا عنصريا يتعلق بابنهما آرتشي، في حين انتقد هاري العائلة في طريقة تفاعلها مع معاملة الصحافة لزوجته.

وأصدر قصر باكنغهام بيانا يوم الثلاثاء باسم الملكة إليزابيث جاء فيه أن أفراد العائلة المالكة شعروا بالحزن عندما علموا بالأحداث التي مر بها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل في السنوات القليلة الماضية.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية، أمس الخميس، بأن الملكة إليزابيث الثانية اتخذت قرارا، بعد المقابلة النارية التي أجراها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري.

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وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن "الملكة إليزابيث الثانية، التي منعت الموظفين من مناقشة مضمون المقابلة بشكل علني، ستتواصل مع حفيدها وزوجته لإجراء محادثات سلام"، ومن المتوقع أن يتحدثوا عبر الهاتف في الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت أنه على الرغم من إبلاغ هاري وميغان ببيان قصر باكنغهام قبل صدوره بشكل رسمي يوم الثلاثاء الماضي، إلا أن الملكة تعتقد أن الوقت قد حان لمقاربة شخصية.

يشار إلى أن دوق كامبريدج، الأمير وليام، علق أمس الخميس، على تصريحات شقيقه الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل التي أثارت الكثير من الجدل قبل أيام.

وأكد الأمير وليام، في تصريحاته، أن العائلة المالكة في بريطانيا "ليست عنصرية إطلاقا" مشيرا إلى أنه لم يتحدث بعد مع شقيقه الأمير هاري لكنه سيفعل ذلك قريبا.

وتخلى الأمير هاري وزوجته ميغان عن واجباتهما الملكية في يناير/ كانون الأول 2020، وانتقلا مع ابنهما الأول، آرتشي، إلى جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة من أجل حياة أكثر استقلالية، والابتعاد عن وسائل الإعلام البريطانية.