مقتل سبعة على الأقل وإصابة 53 في انفجار سيارة مفخخة غربي أفغانستان

قال مسؤولون إن انفجارا قويا بسيارة مفخخة وقع قرب مركز للشرطة في ولاية هرات غرب أفغانستان مساء الجمعة، مما أدى إلى سقوط سبعة قتلى على الأقل وأكثر من 50 جريحا.

وقال سيد عبد الواحد قتالي حاكم الولاية إن من بين القتلى نساء وأطفال، مضيفا أن 53 على الأقل بينهم مدنيون وأفراد من قوات الأمن أصيبوا في الانفجار، بحسب رويترز.

وأضاف قتالي إن أضرارا لحقت أيضا بعشرات المنازل والمتاجر القريبة، وهرع رجال الإنقاذ إلى موقع الانفجار لمساعدة العديد من المحاصرين تحت الأنقاض.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن مسؤولين محليين يلقون باللائمة على متمردي حركة طالبان.