فرنسا تتخطى عتبة 90 ألف حالة وفاة بكوفيد-19

تخطت فرنسا أمس الجمعة عتبة 90 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا بعد تسجيل 228 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

باريس - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة في بيان رسمي إن إجمالي عدد الوفيات وصل الى 90146 أما عدد المصابين فوصل الى 4015560 بعد تسجيل 25229 حالة جديدة.

هذا ووصل عدد المصابين الذين يتواجدون حاليا في العناية المركزة الى 4033 وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ ال26 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وفي وقت سابق، أعطت السلطة العليا للصحة في فرنسا، الضوء الأخضر لبدء استخدام لقاح جونسون أند جونسون الأمريكي ليصبح رابع لقاح يتم اعتماده بعد فايزر/بيونتيك وموديرنا وأسترازينيكا.

هذا ووصف وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أول أمس الخميس الوضع الصحي في فرنسا ب"المقلق" وذلك على الرغم من القيود المشددة ومن حظر التجول المفروض في كافة أنحاء البلاد يوميا من السادسة مساءا لغاية السادسة صباحا.

واستبعد فيران أن يتم تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا اسوة بما فعلت دول أوروبية بعد أن تم التبليغ عن عوارض أصابت الأشخاص الذين تلقوه، وقال فيران إن أعداد المصابين في العناية المركزة "ارتفع خلال الأسبوع الأخير" مشيرا الى انتشار واسع للسلالات المتحورة وعلى رأسها السلالة البريطانية ( 67%) والتي باتت تشكل أكثر من "ثلثي أعداد المصابين".

وعبّر فيران عن قلقه تجاه تدهور الوضع الصحي في العاصمة وضواحيها حيث اضطرت المستشفيات لنقل المرضى في أقسام العناية الفائقة الى مستشفيات في مناطق أخرى بسبب الضغط الذي تتعرض له.