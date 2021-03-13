بلينكين يناقش مع الأمين العام للأمم المتحد أفغانستان وإثيوبيا وميانمار

واشنطن - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن "بلينكن، بما يخص أفغانستان، شكر غوتيريش على رغبته في المساعدة بدفع المفاوضات إلى الأمام، والتوصل لوقف إطلاق نار كامل وشامل".

وبما يخص أثيوبيا أشار البيان إلى أن "وزير الخارجية بلينكن دعا إلى زيادة الجهود الإقليمية والعالمية للمساعدة في حل الأزمة الإنسانية في إثيوبيا وإنهاء الفظائع واستعادة السلام، فضلا على ضرورة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة تيغراي الإثيوبية".

وتابع البيان أن بلينكين دعا بشأن ميانمار إلى موقف أممي موحد.