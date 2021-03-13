المزيد من الدول توقف استخدام لقاح أسترازينيكا بسبب مخاوف صحية

أوقفت دولتان أخريان استخدام لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة "أسترازينيكا" مؤقتا، بسبب تقارير عن إصابة أشخاص بجلطات دموية بعد تلقي جرعة من التطعيم.

وبذلك، انضمت بلغاريا وتايلاند، يوم الجمعة، إلى قائمة متزايدة من البلدان التي أوقفت استخدام اللقاح مؤقتا بسبب مخاوف صحية، بما في ذلك الدنمارك وأيسلندا والنرويج، حسبما ذكرت شبكة "يو إس نيوز".

وقال الدكتور بياساكول ساكولساتاياورن، العضو البارز في لجنة اللقاحات التايلاندية، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، إن رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أو تشا، خططا لتلقي اللقاح علنا وأرجأ المسؤولون التايلانديون طرح اللقاح أثناء نظرهم في مسألة ارتباط محتمل بين اللقاح والنتائج السلبية.

يقول المسؤولون إنهم سينتظرون نتائج التحقيقات في الدنمارك، التي أوقفت استخدام اللقاح مؤقتا لمدة أسبوعين، ومن قبل المنظمات الصحية في أوروبا قبل اتخاذ أي قرارات أخرى.

فيما طلب رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف من وكالة الأدوية الأوروبية دحض الشكوك حول سلامة اللقاح قبل استئناف التطعيمات في البلاد.

وقال: "لقد علقت مؤقتا طرح لقاح أسترازينيكا في بلغاريا حتى يأتي بيان مكتوب من وكالة الأدوية الأوروبية بأنه آمن. إلى أن يتم إسقاط كل الشكوك ويضمن الخبراء أنه لا يشكل خطرا على البشر، سيتم إيقاف التطعيم بهذا اللقاح في بلدنا".

على الرغم من التوقف في بعض البلدان، قالت ألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وفرنسا وهولندا إنها ستواصل استخدام اللقاح بشكل طبيعي.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد سبب لوقف استخدام لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة "أسترازينيكا". كما قالت الهيئة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي إنه لا يوجد ما يشير إلى أن لقاح "أكسفورد – أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا مرتبط بزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم.