غوغل تفرض ضريبة على "اليوتيوبرز" خارج الولايات المتحدة

تخطط شركة "غوغل" الأمريكية لفرض ضريبة على دخل المدونين الذين ينشرون مقاطع فيديو على منصة يوتيوب اعتبارًا من حزيران / يونيو 2021.

ووفقا لموقع "سيرتش إنجين جورنال"، لا ينطبق القرار على مواطني الولايات المتحدة بل فقط على المستخدمين من البلدان الأخرى. سيتم فرض الضريبة على الأرباح التي يتلقاها منشئو القنوات من مشاهدة محتواهم من داخل الولايات المتحدة.

وجاء إعلان "غوغل" بعد التعديلات التي تم إدخالها على قوانين الضرائب الأمريكية، وسيتراوح معدل الضريبة من 0 إلى 30٪ ، اعتمادًا على وجود معاهدة الازدواج الضريبي بين الولايات المتحدة وبلد إقامة المدون.

وبحسب الموقع، يحتاج المدونون إلى تقديم معلومات حول الدخل بحلول 31 أيار/ مايو، ويمكن القيام بذلك من خلال خدمة إعلانات "غوغل أدسنس" أما بالنسبة للمدونين الذين لا يقدمون تقرير أرباحهم في الوقت المحدد، سيكون معدل الضريبة 24٪. وفي هذه الحالة، ستُفرض الضريبة على المبلغ الإجمالي للدخل، وليس فقط على الدخل من المشاهدات في الولايات المتحدة.

وتفرض غوغل ضريبة على المدونين الأجانب وسط اعتماد قوانين من قبل عدد من الدول لفرض ضرائب على الدخل من منصات الإنترنت.