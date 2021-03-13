عمل مشترك... ابتكار طريقة لاكتشاف احتمال فقدان البصر المبكر في دقيقتين

وضعت شركة "إنتل" طريقة للكشف المبكر عن الحالات الطبية المختلفة لشبكية العين لدى مرضى السكري، والتي قد تؤدي لفقدان البصر والتي يمكنها أيضًا إنشاء تقرير كامل في دقيقتين فقط بعد تحميل الصور.

وأكدت الشركة أن التقنية التي توصلت إليها بالتعاون مع مؤسسة "سنكارا إي" الأمريكي ومؤسسة "Leben Care" السنغافورية، تقنية "نيترا آل" المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي يمكنه تحديد الوضع الطبي لشبكية العين لمرضى السكري بدقة شديدة كالتي يحددها الأطباء في الواقع الفعلي.

وتابعت الشركة أن الطريقة الجديدة يمكنها الكشف عن مرض اعتلال الشبكية "DR" المترتب على مرض السكري، وهي حالة ينجم عنها تلف الأوعية الدموية الموجودة خلف شبكية العين.

وتؤكد إنتل أن النتائج تأتي دقيقة وصحيحة بنسبة تتراوح ما بين 98.5 و99.7%، والآن يعملون على توسعة الأمر ليتم الكشف عن أمراض العيون الأخرى، مثل: الجلوكوما "المياه الزرقاء".

وصرحت إنتل أن الطريقة الجديدة ستُخفّف من الضغط على المنشآت الطبية، والفرق العاملة بها، وستوفر إمكانية الاكتشاف المبكر، والتدخل الفوري، لإنقاذ المرضى من فقد حاسة البصر.