تحطم طائرة عسكرية في كازخستان... فيديو

لقى أربعة أشخاص مصرعهم في حادث تحطم طائرة في ألماتا، ونقل اثنان آخران إلى المستشفى، حسبما أفاد المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ في كازاخستان.

وذكرت الخدمة الصحفية في مطار ألماتا أن الطائرة "أيه إن-26"، التابعة لخدمة الحدود التابعة للجنة الأمن القومي في كازاخستان، تحطمت أثناء هبوطها في مطار ألما آتا، وكان هناك ستة أشخاص على متنها.

وقال المكتب الصحفي للوزارة لوكالة "سبوتنيك": "تعمل هناك 10 فرق إسعاف للطوارئ تابعة لإدارة الصحة العامة في ألماتا. وفقًا للبيانات الأولية، توفي أربعة أشخاص، وتم إرسال جريحين إلى أقرب مستشفى في منطقة إيلي".

وبحسب الوزارة فإن "الطائرة العسكرية "أيه إن-26" التي تتجه من نور سلطان إلى ألماتا اختفت من الرادار وهبطت اضطراريا في مطار ألماتا". وقالت وزارة الطوارئ "تم إخماد الطائرة".