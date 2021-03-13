"أسترازينيكا" تقر بوجود مشكلة بشأن لقاح كورونا

أكدت شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية المتعددة الجنسيات للأدوية والتكنولوجيا الحيوية، اليوم السبت، وجود نقص في شحنات لقاحها المضاد لمرض "كوفيد 19" إلى الاتحاد الأوروبي.

موسكو- سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان رسمي نُشر مساء الجمعة: "تشعر أسترازينيكا بخيبة أمل للإعلان عن نقص في شحنات لقاح كوفيد- 19 المخطط لها إلى الاتحاد الأوروبي رغم العمل الدؤوب لتسريع الإمداد".

وأوضحت الشركة أن هذا النقص ناتج عن مخرجات أقل من المتوقع من عملية الإنتاج، مضيفة أنها مستعدة لتعويض جزء من النقص بلقاحات من شبكة الإمداد الدولية.

تهدف أسترازينيكا إلى تزويد الاتحاد الأوروبي بـ100 مليون جرعة في النصف الأول من العام، من المقرر تسليم 30 مليون منها في الربع الأول.

احتل لقاح "أسترازينيكا/ أكسفورد" عناوين الصحف مؤخرا حيث ارتبط بمخاوف تجلط الدم في بلدان عدة، وفي إفادة إعلامية يوم الجمعة، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن تحقيقا كاملا جار.

وقالت الهيئة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي إنه لا يوجد ما يشير إلى أن لقاح "أكسفورد – أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا مرتبط بزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم.

على الرغم من التوقف في بعض البلدان، مثل إيطاليا والدنمارك وبلغاريا وغيرها، قالت ألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وفرنسا وهولندا إنها ستواصل استخدام اللقاح بشكل طبيعي.