طهران تعد بكشف المتورطين في حادث الهجوم على سفينة شحن بالمتوسط

دانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، الهجوم الذي تعرضت له سفينة شحن إيرانية منذ أيام في البحر المتوسط، مشددة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف المتورطين في الحادث.

طهران - سبوتنيك. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان أن: "الهجوم على هذه السفينة انتهاك واضح للقانون الدولي وقانون الملاحة البحرية".

وأضاف: "ندين ذلك الهجوم، وسنتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد مرتكبي هذا العمل التخريبي، ونتابع عن كثب وبجدية كبيرة هذه الحادثة ونبحث أبعاده المختلفة".

وكان المتحدث باسم شركة شحن إيرانية، علي غياسيان، قال إن حريقا اندلع على متن سفينة تابعة للشركة، كانت متوجهة إلى أوروبا، وتضرر جزء منها في الانفجار. ووصفت وسائل إعلام إيرانية هذا الهجوم بالـ"الإرهابي".

ووصف الناطق باسم شركة الشحن الإيرانية، علي غياسيان، بأن "هذه الأعمال الإرهابية، هي قرصنة وتتعارض مع القانون الدولي وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتحديد مرتكبيها من خلال المؤسسات الدولية ذات الصلة"، موضحا أنه في أعقاب انفجار عبوة ناسفة على السفينة، والذي وقع يوم الأربعاء الماضي، في مياه البحر الأبيض المتوسط، تسبب بتضرر جزء من السفينة".