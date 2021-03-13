رئيس أرمينيا يبحث مع رئيس الحكومة إمكانية إجراء انتخابات مبكرة

يريفان- سبوتنيك. وذكرت الخدمة الصحفية للزعيم الأرمني، في بيان أن "الرئيس ورئيس مجلس الوزراء بحثا الوضع الراهن في البلاد وقضايا تجاوز الأزمة السياسية الداخلية، كما سيتم بحث إجراء انتخابات مبكرة كحل".

وناقش الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان إمكانية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة مع زعيم الفصيل الحاكم في الجمعية الوطنية "خطوتي" ليليت ماكونتس، "بحث الوضع الحالي في البلاد وسبل تجاوز الازمة السياسية الداخلية. وفي هذا السياق تم التنويه بأهمية الحوار بين القوى السياسية والتوصل لاتفاق على إجراء انتخابات نيابية مبكرة".

ويعتزم سركسيان اليوم السبت إجراء مشاورات مع زعيم فصيل المعارضة "أرمينيا الساطعة" إدموند ماروكيان.

وتشهد أرمينيا أزمة سياسية بعد كلمات باشينيان المتهورة حول أنظمة صواريخ إسكندر الروسية. وبحسب تقارير إعلامية، فقد سخر نائب رئيس الأركان العامة لأرمينيا تيران خاتشاتريان من رئيس الوزراء، فأقيل بسببه، تلاه اقتراح إقالة رئيس الأركان العامة أونيك غاسباريان.

وأصدرت القوات المسلحة الأرمينية بيانا يطالب باستقالة باشينيان نفسه، الأمر الذي اعتبره رئيس الوزراء محاولة انقلاب ودعا أنصاره إلى النزول إلى الشوارع. في غضون ذلك، أقامت المعارضة حواجز وأقامت معسكرًا بالقرب من البرلمان، للتفاوض مع السلطات والمطالبة باستقالة رئيس الوزراء.