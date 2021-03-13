تركيا تخصص رمزا رقميا للأجانب

سيحصل الأجانب الذين يصلون إلى تركيا اعتبارًا من 15 مارس /أذار، بعد ملء استبيان إلكتروني، على رمز رقمي، تم تقديمه مسبقًا لمواطني الجمهورية فقط، وفقًا لموقع وزارة الصحة التركية.

في وقت سابق، قال ممثل الوزارة لوكالة "سبوتينك": "إن الركاب جواً سيحتاجون إلى ملء ليس ورقة، ولكن استبيانًا إلكترونيًا للسيطرة على COVID-19. قبل 72 ساعة من المغادرة، يجب إدخال البيانات في جدول على موقع الوزارة وتنزيلها على جهاز إلكتروني.

يحتوي الاستبيان على نفس الأسئلة الموجودة في النسخة الورقية التي ملأها الركاب في وقت سابق على متن الطائرة: الكنية، وبيانات جواز السفر، ورقم الرحلة، وعنوان الإقامة، بالإضافة إلى البلدان التي زاروها في الأيام العشرة الماضية.

بعد إدخال هذه البيانات في المستند، سيتم تخصيص رمزا رقميا شخصيا للسائح، والذي يمتلكه جميع المواطنين الأتراك.

وهو ضروري للتنقل في جميع أنحاء البلاد، وزيارة الوكالات الحكومية، ومراكز التسوق، والتسجيل في الفنادق، وفي عدد من المقاطعات، يلزم أيضًا لزيارة المقاهي والمطاعم ومصففي الشعر والصالات الرياضية وعند استخدام وسائل النقل العام.

وقالت وزارة الصحة على موقعها على الإنترنت: "سنتمكن من الاتصال بك في حالة الاتصال بمريض مصاب بفيروس كوفيد-19 أثناء رحلتك بفضل الرمز. إذا تم تقديم معلومات غير صحيحة، فقد يواجه المنتهك عقوبة إدارية أو حظرًا على دخول تركيا في المستقبل.