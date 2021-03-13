الأمم المتحدة تنتقد تخزين الدول الثرية للقاحات "كورونا"

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدول الثرية بسبب تخزينها للّقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد، بالإضافة إلى الصفقات الجانبية مع مصنعي هذه اللقاحات والتي تقوض فرص تلقي جميع الناس للقاح حول العالم.

وأوضح غوتيريش في بيان له، وفقا لمنظمة الصحة العالمية"، بأن "العالم واجه "تسونامي من المعاناة"، بعد عام واحد من الإعلان عن جائحة "كورونا"، وفي الوقت الذي جلبت فيه عمليات إنتاج اللقاح بصيصا من الأمل عند نهاية النفق، فإنه يشعر بقلق عميق إزاء التناقضات فيما يتعلق بالحصول على جرعات التطعيم".

وتابع غوتيريش: "إننا نرى الكثير من الأمثلة على قومية اللقاحات وتخزين اللقاحات في البلدان الأكثر ثراء، فضلا عن الصفقات الجانبية المستمرة مع الشركات المصنِّعة التي تقوّض وصول اللقاح للجميع".

وأضاف غوتيريش: "حملة التطعيم العالمية تمثل أعظم اختبار أخلاقي في عصرنا". مشيرا إلى أن "كثيرا من البلدان منخفضة الدخل لم تتلقّ بعد جرعة واحدة من اللقاح، في حين أن بعض البلدان الأكثر ثراء في طريقها لتطعيم جميع سكانها".

وأعلن غوتيريش سابقا، أن توزيع اللقاحات ضد فيروس "كورونا" المستجد، في العالم يتم بشكل غير عادل وغير متساو.

ويذكر أنه، في 11 مارس/ آذار 2020، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن انتشار جائحة عالمية، أدخلت العالم كله في إغلاق كامل.