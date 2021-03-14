غوتيريش يؤكد أهمية المساءلة والشفافية بأحداث بوليفيا الأخيرة

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على الحاجة لإجراء تحقيق شفاف، بعد إعلان الحكومة البوليفية السبت، عن اعتقال الرئيسة المؤقتة السابقة، جانين آنييز، ووزيرين سابقين من أعضاء حكومتها.

موسكو - سبوتنيك. وقال الأمين العام، اليوم الأحد في بيان: "يؤكد الأمين العام على أهمية مراعاة الضمانات الإجرائية والشفافية الكاملة لجميع الإجراءات القانونية، فيما يتعلق بالدعاوى القضائية الأخيرة ضد مسؤولين حكوميين سابقين في بوليفيا".

هذا أعلنت الحكومة البوليفية امس السبت، عن اعتقال الرئيسة المؤقتة السابقة، جانين آنييز، ووزيرين سابقين من أعضاء حكومتها بتهمة الإرهاب والخيانة.

ومن جانبها اتهمت آنيز السلطات الحالية بالاضطهاد السياسي، وكتبت في صفحتها على تويتر: "أعلن لبوليفيا والعالم أجمع أن قيادة حزب الحركة الاشتراكية، استخدمت العنف والاضطهاد السياسي، وأمرت باعتقالي بمتهمة المشاركة في انقلاب لم أقم به. أصلي من أجل بوليفيا ولجميع البوليفيين".

Denuncio ante Bolivia y el mundo, que en un acto de abuso y persecución política el gobierno del MAS me ha mandado arrestar. Me acusa de haber participado en un golpe de estado que nunca ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolvianos. — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) March 13, 2021

وفي وقت سابق أصدر مكتب المدعي العام الخاص بمكافحة الفساد في بوليفيا، يوم الجمعة، مذكرات توقيف بحق عشرة من مسؤولي الحكومة الفيدرالية، من بينهم وزير الداخلية السابق أرتورو موريللو، ورئيس ديوان الرئاسة السابق يركو نونيز، والرئيسة السابقة جانين آنيز، بتهمة الخيانة والتآمر والفساد.