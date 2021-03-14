521 مليون دولار تكلفة حماية الحرس الوطني الأمريكي لمبنى "الكابيتول"

تبلغ تكلفة انتشار الحرس الوطني الأمريكي لحراسة الكابيتول 521 مليون دولار حتى مايو، وفقا للبنتاغون.

قال مكتب الحرس الوطني في بيان لصحيفة The Hill يوم الجمعة إن مهمة الحرس الوطني، التي تم تمديدها في وقت سابق من هذا الأسبوع من الجمعة حتى 23 مايو، ستكلف 111 مليون دولار للشهرين الإضافيين.

هذا علاوة على مبلغ 410 ملايين دولار المقدر للأشهر الثلاثة الأولى للمهمة، من يناير إلى مارس.

توقع الحرس في الأصل أن تكلف الأشهر الثلاثة الأولى من الانتشار 482.8 مليون دولار، ولكن "بسبب التنفيذ التام، قمنا بمراجعة تلك التكلفة المقدرة".

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، للصحفيين يوم الأربعاء إن وزارة الدفاع ستدفع الفاتورة.

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من قدم تقارير عن تقديرات التكلفة.

ويأتي التقدير الجديد في أعقاب دعوات من بعض المشرعين لتقليص وجود الحرس الثوري في مبنى الكابيتول وسط مخاوف من أنه ليس له ما يبرره ويمكن أن يؤثر على الاستعداد العسكري.

"مثل الولايات المتحدة تواصل شرطة الكابيتول بناء قدراتها البشرية، ولا شك في أن مستوى معينا من الدعم من الحرس الوطني يجب أن يظل في منطقة العاصمة الوطنية للرد على التهديدات الموثوقة ضد مبنى الكابيتول، "بحسب ما صرح رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، آدم سميث (دي واش)، ومرتبة عضو ممثل. مايك روجرز، في بيان مشترك الخميس. ومع ذلك، فإن الوضع الأمني ​​الحالي ليس له ما يبرره في هذا الوقت.

وقال عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ جيمس إنهوف، الأسبوع الماضي إنه "غاضب" من خطط إطالة مهمة الحرس.

ووافق وزير الدفاع لويد أوستن، الأربعاء الماضي على طلب من شرطة الكابيتول للإبقاء على حوالي 2300 حارس في المجمع حتى 23 مايو.