دعوات لخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي على غرار بريطانيا

نشر الصحفي الفرنسي لوران إيربل، مقالة في مجلة "لو فيغارو" المحلية، حذر فيها من احتمال انسحاب فرنسا من الاتحاد الأوروبي.

ووفقا له، أظهرت جائحة كورونا مدى تراجع الصناعة والاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ملقيا اللوم على قيادة الاتحاد.

وأشار إيربل في مقاله إلى أن الولايات المتحدة خصصت قرابة خمسة تريليونات دولار لمساعدة الاقتصاد الوطني، في حين بلغ التمويل في أوروبا حوالي 300 مليار يورو، لافتا إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بخفض الإنفاق على الأدوية وخفض الرواتب الطبية من أجل زيادة القدرة التنافسية.

وقال إيربل: "المفاوضات في الاتحاد الأوروبي تجري ببطء شديد لدرجة أن معظم الدول الأوروبية بدأت في شراء اللقاحات الروسية والصينية".

وبرأي الصحفي الفرنسي أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد شكل سابقة مشيرا إلى نجاح استراتيجية المملكة المتحدة في مكافحة فيروس كورونا مقارنة باستراتيجية الاتحاد.

واختتم إيربل قائلا: "إن الاتحاد الأوروبي مجرد هيكل بيروقراطي يشل ولا يخدم مصالحنا أبدًا"، داعيا لبدء مسيرة خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي.