رقم قياسي لعدد الطلاب الذين أغلقت مدارسهم بسبب كورونا حول العالم

قالت منظمة اليونيسف إن جائحة كورونا أدت إلى إغلاق معظم المدرس حول العالم.

وفي تقرير لها، قالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن المدارس التي أغلقت تستوعب 168 مليون تلميذ.

ومنذ مارس 2020 وحتى فبراير 2021 أغلقت المدارس بشكل تام في 14 دولة حول العالم.

#صور| في مقر الأمم المتحدة في #نيويورك.. "الفصل الدراسي الوبائي" الذي تنظمه اليونيسيف ، وعلي الجانب الآخر تقدر المنظمة الدولية خروج 168 مليون تلميذ وتلميذة عن التعليم بسبب #كورونا.. pic.twitter.com/b4xJ5FbnEj — The Lens - العدسة (@TheLensPost) March 4, 2021

وتقع ثلث المدارس المغلقة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث يوجد بها قرابة 98 مليون تلميذ.

ووجهت المنظمة العالمية رسالة للحكومات بشأن أولوية فتح المدارس وعودة التلاميذ إلى التعليم.