عدد مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا أعلى مما كان عليه قبل "بريكست"

عدد مواطني الاتحاد الاوروبي في بريطانيا الآن، أعلى مما كان عليه قبل خروج المملكة من منطقة "اليورو"، بحسب بيانات لوزارة الداخلية البريطانية.

ووفقا لأرقام وزارة الداخلية البريطانية، هناك ما يقرب من مليون ونصف مليون من مواطني الاتحاد الأوروبي، الذين يعيشون في المملكة المتحدة أكثر مما كانوا عليه قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وتظهر الأرقام أنه تم منح 4.6 مليون شخص حق البقاء في المملكة المتحدة، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بموجب خطة التسوية الأوروبية التي أطلقتها الحكومة البريطانية.

كما أوضحت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، في تقريرها يوم السبت 13 مارس/آذار، كان هناك 3.1 مليون مواطن من الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

اعتبارا من 31 ديسمبر/كانون الأول 2020 ، تم استلام حوالي 5 ملايين طلب، وفقا لما كشفته وزارة الداخلية، تم استلام 90٪ في إنجلترا و 5٪ في اسكتلندا و 2٪ في ويلز و 2٪ في أيرلندا الشمالية.

تشير الأرقام أيضا إلى أن أكبر عدد من طلبات البقاء في المملكة المتحدة، وردت من مواطنين بولنديين ورومانيين وإيطاليين.

انفصلت المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في منتصف ليل 31 يناير/كانون الثاني 2020 ، بينما بقيت جزءا من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة لعام إضافي "فترة انتقالية".

وانتهى الانتقال لمدة عام واحد في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020 ، إيذانا برحيل المملكة المتحدة الكامل من الكتلة بعد شراكة استمرت 47 عاما.

وأطلقت الحكومة البريطانية خطة التسوية في الاتحاد الأوروبي، لتمكين سكان الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم من الحصول على وضع الهجرة في المملكة المتحدة، ليكونوا مؤهلين للتقدم بطلب للحصول على الجنسية.