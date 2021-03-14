مدينة صينية تعلن معاقبة الشركات غير المتلزمة بمكافحة التلوث

أعلنت تانغشان وهي أكبر مدينة في صناعة الصلب في الصين، أنها ستعاقب الشركات التي لم تتخذ الخطوات المنصوص عليها في خطتها الطارئة لمكافحة التلوث أو التي أطلقت الملوثات بشكل غير قانوني.

ويأتي إعلان المدينة الصينية بعد أسابيع من انتشار الضباب الدخاني في شمال الصين، بحسب وكالة "رويترز".

وقال نائب عمدة مدينة تانغشان، لي جيفو، في اجتماع طارئ للبلدية عقد مساء أمس السبت إن جميع الشركات يجب أن تفي بصرامة بمتطلبات خطة حماية البيئة بالمدينة.

وطلبت المدينة من الشركات العاملة في الصناعات الثقيلة بها بما في ذلك قطاعي الصلب والأسمنت تقييد الإنتاج أو إيقافه خلال الأيام شديدة التلوث، وذلك من أجل تقليل الانبعاثات الإجمالية لملوثات الهواء، مثل ثاني أكسيد الكبريت أو أكسيد النيتروجين بنسبة 50%.

وبالنسبة للشركات التي لا تفي بالمتطلبات البيئية داخل مدينة تانغشان، فسيتم معاقبتها بإلغاء جميع تصاريح تصريف الملوثات الخاصة بها، وكذلك خفض تصنيف أداء التصريف إلى "D" ، مما سيطلب منها تعليق الإنتاج.

وتعد تانغشان المركز الاقتصادي لمقاطعة خبي الشمالية، فيما تعتبر تاريخيا واحدة من أكثر مدن الصين تلوثا بسبب صناعاتها الثقيلة، كما أنها مصدر للضباب الدخاني في المنطقة التي تشمل العاصمة بكين في الجوار.

وفي الأسبوع الماضي، حثت وزارة البيئة الصينية مدينة تانغشان على اتخاذ إجراءات صارمة ضد انتهاكات قواعد البيئة الجوية، بعد أن وجدت أن 4 مصانع للصلب فشلت في تنفيذ قيود الإنتاج أثناء التلوث الشديد.

وتعهدت الصين بخفض إنتاجها من الصلب الخام في عام 2021 من المستوى القياسي 1.06 مليار طن الذي أنتجته العام الماضي للحد من انبعاثات الكربون.

ويمثل قطاع الصلب 15% من إجمالي انبعاثات الدولة الصينية، متصدرا جميع فئات التصنيع الأخرى.