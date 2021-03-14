الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته للحكومة السورية بالإفراج عن المعتقلين

جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، دعوته للحكومة السورية بـ"إنهاء القمع والإفراج عن المعتقلين" مؤكدا أن الصراع الدائر في سوريا ما زال بعيدا عن الحل.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان عبر موقعه الإلكتروني أن: "الصراع في سوريا ما زال بعيدا عن النهاية، نحن مستمرون في الدعوات لإنهاء القمع والإفراج عن المحتجزين".

وأضاف البيان: "على النظام السوري وحلفاؤه الانخراط بشكل فعال وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، بدون تقدم ملحوظ وحال استمر القمع، سيتم تجديد العقوبات ضد الأفراد البارزين والكيانات في النظام بنهاية أيار/مايو المقبل".

كما أشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد "لدعم انتخابات حرة ونزيهة في سوريا" وفقا لقرارات مجلس الأمن وبإشراف الأمم المتحدة. وجدد التكتل انتقاده للانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال العامين الأخيرين في سوريا.

وأفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، أمس السبت، بعودة أكثر من 650 ألف لاجئ سوري من الخارج إلى أرض الوطن منذ 18 تموز/ يوليو 2018.

وبلغ إجمالي اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا 650 ألف و348 شخص، منذ 18 تموز/ يوليو 2018". وكان معظم اللاجئين، عادوا من الأردن بحوالي 395 ألف ومن لبنان بحوالي 250 ألف لاجئ.

ووفقا لبيانات مركز المصالحة، يبقى هناك حوالي 6.74 مليون لاجئا سوريا، ونصفهم في تركيا. وأعلن حوالي 1.3 مليون شخصا عن رغبتهم بالعودة إلى الوطن.