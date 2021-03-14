تفكيك أكبر شبكة للاتجار بالكوكايين في مدريد

وذكرت مديرية شرطة مدريد أنه تم تفكيك أكبر شبكة لتوزيع الكوكاين بالعاصمة.

وخلال العملية التي نفذت في مقاطعات باداخوز وغوادالاخارا ومدريد ومالقة وفالنسيا، تم اعتقال 12 شخصا وضبط 600 كيلوغرام من الكوكايين.

وبدأت التحقيقات مطلع العام 2020 بشأن أفراد استقروا في مدريد ومدينة ماربيا في ملقة، وكان على رأس المنظمة رجل من أصل مغربي، وهو مهرب مخدرات مطلوب دوليا، وظل على اتصال بالمنظمات المغربية وأمريكا الجنوبية التي تزود المخدرات.

وتتكون طريقة عمل المنظمة من خلال شراء مزارع الماريجوانا الكبيرة من مزارعيها في جميع أنحاء البلاد، وبالتالي تحمل جميع التكاليف التي كانت ضرورية لعمليات أكبر لاحقة، سواء تجارة الكوكايين أو الاتجار بالحشيش بكميات كبيرة.

بمجرد حصاد المنتج، يتم تسليمه إلى المنظمة، التي تبدأ في تعبئة المادة النباتية في المرائب والمستودعات المعدة لهذا الغرض، وثم إرسالها في عبوات بحوالي 20 كيلوغراما إلى وسط أوروبا وهولندا. البلدان التي يوجد فيها طلب قوي على هذه المادة المخدرة.

وكشف المحققون أن التنظيم يتردد على ثلاثة مبان في محافظة مدريد، حيث يخزن المخدرات أو النقد من المعاملات المنفذة، بحسب ما نقل موقع madridiario.