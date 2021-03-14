وزير الصحة الإسرائيلي: ليس هناك ما يدعو لفرض إغلاق في عيد الفصح

قال يولي أدليشتاين وزير الصحة الإسرائيلي إن الأرقام التي رصدتها وزارته لانتشار كورونا مؤخرا غير مقلقة، مؤكدا أنه لا يوجد ما يدعو لفرض إغلاق في عيد الفصح.

وبحسب تصريحات صباح اليوم الأحد نشرها موقع قناة i24 شدد أدليشتاين على أنه ما من سبب يستدعي فرض إغلاق أثناء الاحتفالات بعيد الفصح الذي يستمر أسبوعا كاملا.

وقال: "نحن في وضع مشجع للغاية، هذه هي المرة الأولى التي أتفاجأ فيها بفيروس كورونا بصورة إيجابية، لقد تمكنا من دحر الوباء إلى الزاوية بفضل التطعيمات".

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أصدرت تقريرا مساء السبت، رصدت فيه 2386 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة التي سبقته، بنسبة إيجابية وصلت 2.9% بعد إجراء 84286 اختبار فحص، حسب االتقرير.

وحدد التقرير 35593 حالة نشطة للمرض و626 مريضا في حالة خطيرة و214 يستعينون بأجهزة التنفس الصناعي.

وعن عدد المتوفين كشف التقرير أن 5988 حالة وفاة قد حدثت منذ تفشي الوباء، فيما قامت إسرائيل بتطعيم 5.125.054 مواطنا بالجرعة الأولى و4.120.276 بالجرعتين.

يشار إلى أن عمليات الإغلاق في إسرائيل قد خفت كثيرا عقب مكنت حملة التطعيم الشاملة التي أسفرت عن الأرقام السالفة، مما مكن من إعادة فتح الاقتصاد في معظم القطاعات، واستأنفت الحانات والمطاعم والصالات الرياضية والكليات والأماكن الثقافية والفنادق نشاطها، مع بداية الأسبوع الحالي.

جدير بالذكر أن الحكومة ستجتمع هذا الأسبوع لمناقشة مزيد من تخفيف الإجراءات الإضافية فيما يتعلق بعدد الأشخاص المسموح لهم بالالتقاء في الأماكن المغلقة.