الخارجية الإيرانية تعلق على قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وتعتبره "مسيسا"

علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، على قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حول عدم منح إيران حق استضافة مباریات مجموعتها في التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس آسيا ونهائيات المونديال.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، "قرار الاتحاد الاسيوي لكرة القدم حول عدم منح ايران حق استضافة مباریات مجموعتها في التصفيات المزدوجة، المؤهلة لنهائيات كاس آسيا ونهائيات المونديال، بأنه قرار مسيّس"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وقال خطيب زادة: "لقد عقدنا اليوم اجتماعا جيدا مع رئيس اتحاد كرة القدم ووزير الرياضة والشباب ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية"، مضيفا: أننا "نعتقد بان هذا القرار يعتبر قرارا سياسيا وليس رياضيا. لقد أطلقنا منذ البداية دبلوماسية رياضية ونسعى لتحقيق افضل النتائج في هذا المجال لعشاق كرة القدم".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "ينبغي علينا أن نسعى بأي صورة ممكنة من أجل أن يحقق الكرويون الإيرانيون مطالب الجماهير ونحن نقف إلى جانبهم بكل قوانا".

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن يوم الجمعة الماضي، الدول المستضيفة لمجموعات التصفيات الآسيوية الثمانية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، مشيرا إلى أن

تصفيات كأس العالم ستقام بنظام التجمع خلال الفترة من 31 مايو/ أيار ولغاية 15 يونيو/ حزيران 2021، في عدة دول.

حيث تستضيف السعودية منافسات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبها كل من أوزبكستان وسنغافورة واليمن وفلسطين، كما تستضيف الصين مباريات المجموعة الأولى التي تضم سوريا المتصدرة والفلبين والمالديف وغوام، في حين تستضيف الكويت المجموعة الثانية التي تضم أستراليا المتصدرة والأردن ونيبال والصين تايبيه.

وستقام مباريات المجموعة الثالثة في البحرين، والتي تضم منتخبات العراق المتصدر وإيران وهونغ كونغ وكمبوديا، من جهتها، تستضيف قطر منظمة كأس العالم 2022، مباريات المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبها عمان وأفغانستان والهند وبنغلادش، في حين تستضيف اليابان مباريات المجموعة السادسة التي تضم أيضاً قرغيزستان وطاجيكستان وميانمار ومنغوليا.

كما ستقام مباريات المجموعة السابعة في الإمارات، والتي تضم كذلك منتخبات فيتنام وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا، في حين تستضيف كوريا الجنوبية المجموعة الثامنة التي تضم أيضاً تركمانستان المتصدرة ولبنان وكوريا الشمالية وسريلانكا.