الشرطة الأمريكية تطرح سيدة عجوز أرضا لعدم ارتداء الكمامة... فيديو

تعرضت سيدة تبلغ من العمر 65 عاما، إلى العنف من قبل الشرطة الأمريكية، بسبب رفضها ارتداء الكمامة أثناء تواجدها داخل أحد بنوك مدينة غالفستون في ولاية تكساس الأمريكية.

وأظهرت لقطات الفيديو، كيف تم طرح المرأة أرضا وتقييدها بسبب رفضها ارتداء الكمامة أو مغادرة البنك، وفقا لما نقلته قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وكشفت اللقطات دخول ضابط شرطة لفرع بنك "أوف أمريكا" في مدينة غالفستون، محذرا تيري وايت (65 عاما)، من رفض إدارة البنك تقديم الخدمة لها إذا لم ترتد قناعا، قبل أن ترفض الأخيرة تحذيراته، مؤكدة له أنها ليست مضطرة لارتداء القناع.

وأبلغ ضابط الشرطة وايت بأنه: "يحق للشركات رفض الخدمة، حال عدم ارتداء القناع"، لترد عليه المرأة قائلة: "إنها في مكان عام واتهمته بسلب حقوق الإنسان".

وقام ضابط الشرط بإخبار السيدة أنه سيتم القبض عليها بتهمة اقتحام المبنى إذا رفضت التعاونأو مغادرة البنك، لكنها أصرت على عدم ارتداء الكمامة.

وتم تقييد يديها وطرحها أرضا وإخراجها من البنك بعنف، حتى تعرضت للالتواء في قدمها، استدعى اتصال ضابط الشرطة بالخدمة الطبية الطارئة التي انتقلت إليها.

هذا ورفع حاكم المدينة غريغ أبوت في اليوم التالي للواقعة القيود المفروضة بسب "كورونا"، والتي كان أبزرها نزع حق ممثلي السلطة في فرض استخدام القناع على المواطنين بينما لا يزال يسمح لأصحاب الأعمال التجارية الخاصة بطلب من عملائها ارتداء القناع وفقاً لتقديرها.

ومن جانبه، قال رئيس بلدية غالفستون كريغ براون: "إن المرأة اعتقلت بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، نافياً أن يكون السبب هو "عدم ارتدائها القناع"، أعلنت الشرطة أن اعتقالها جاء على خلفية اتهاماها بالتعدي الجنائي ومقاومة الاعتقال.