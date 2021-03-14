نشر صور لابنة ترامب وهي تدخن سيجارة مثيرة للجدل

رصدت تقارير بريطانية ابنة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الجمعة، وهي تدخن سيجارة مثيرة للجدل.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا لتيفاني ترامب، الابنة الصغرى للرئيس الأمريكي السابق، وهي تمسك بالسيجارة أثناء وقوفها على شرفة في ميامي الثلاثاء الماضي.

وتظهر تيفاني ترامب (27 عاما) في الصور وهي ترتدي فستانا مزينا بالورود، ويظهر في يدها الخطوبة الماسي الكبير من خطيبها مايكل بولس، والذي تقدر قيمته بـ1.2 مليون دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن تيفاني ترامب تتواجد في ميامي في إطار بحثها عن منزل لكي تنضم إلى بقية أسرتها الذين انتقلوا إلى ولاية فلوريدا الأمريكية، بعد خروج والدها من الحكم.

Holy smokes! Tiffany Trump is seen holding a VERY suspicious looking 'cigarette' & a neon lighter on Miami balcony. #gross pic.twitter.com/gh3pQgqyL9 — Jemma (@JemmaDavina) March 12, 2021

وقال مصدر مقرب من تيفاني ترامب لصحيفة "ديلي ميل" في وقت سابق أنها كانت في ميامي تبحث في العقارات، وكانت تقيم في فندق "سيتاي" في الوقت الذي كانت تشاهد فيه خيارات مختلفة معروضة عليها، وتفاضل بينها.

وكانت تيفاني ترامب أعلنت خطوبتها من مايكل بولس البالغ من العمر 23 عاما قبل يوم واحد من ترك والدها منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتيفاني ترامب هي الابنة الوحيدة للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من زوجته الثانية مارلا مابلز، وتخرجت من كلية الحقوق بجامعة جورجتاون في مايو/ أيار الماضي، لكنها لم تخضع لامتحان المحاماة بعد والذي تحتاج إلى اجتيازه لتصبح محامية بصفة رسمية.