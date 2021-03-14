"اللدغة الفولاذية"... إسرائيل تكشف عن قذيفة هاون "فتاكة"... فيديو

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، إجراء "تجارب ناجحة" على إطلاق قذائف هاون دقيقة موجهة بالليزر ونظام تحديد المواقع (GPS).

وقالت الوزارة في بيان إن إدارة البحث وتطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية (مبات)، والقوات البرية بالجيش الإسرائيلي وشركة أنظمة إلبيط، أنهوا مؤخرا سلسلة تجارب ناجحة على إطلاق قذائف هاون دقيقية موجهة بالليزر والـ GPS.

وأضافت أن التجارب تنهي مرحلة تطوير قذيفة "اللدغة الفولاذية"، استعدادا لتسليمها للجيش الإسرائيلي.

وتابعت أن قذائف الهاون الجديدة تهدف إلى توفير نيران دقيقة وفتاكة في المناطق المفتوحة والمناطق الحضرية، مع تقليل الأضرار المحيطة.

מפא"ת, זרוע היבשה בצה"ל ואלביט מערכות השלימו לאחרונה סדרת ניסויי ירי מוצלחת בפצצת מרגמה מדויקת מונחית לייזר ו-GPS. הסדרה חותמת את שלב הפיתוח של הפצמ"ר, "עוקץ פלדה", לקראת המסירה לצה"ל. הפצמ״ר נועד לאפשר אש מדויקת וקטלנית בשטחים פתוחים ובמתחמים אורבניים, תוך צמצום נזק היקפי. pic.twitter.com/CJscK2zBbw — משרד הביטחון (@MoDIsrael) March 14, 2021

من جانبها، قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن "اللدغة الفولاذية" تعتبر سلاحا متقدما جدا ورائدا، حيث ستصبح قذائف الهاون بقطر 120 ملم سلاحا دقيقا باستخدام الليزر ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، على عكس قذائف الهاون المعتادة.

وأوضحت أن الإعلان عن السلاح الجديد يأتي بعد عشرت سنوات من البحث والتطوير.

وقالت إن وزارة الدفاع الإسرائيلية حجزب الآلاف من هذه القذائف من شركة "إلبيط".

ولفتت إلى أن مستوى دقة القذيفة الجديدة يصل إلى أقصى انحراف عشرة أمتار، في تسعين بالمائة من الحالات.