وفاة سيدة في إيطاليا بعد تلقيها لقاح "أسترازينيكا"

قالت هيئة الصحة الإقليمية في منطقة بيدمونت شمالي إيطاليا، إنها علقت اليوم الأحد، استخدام لقاح "أسترازينيكا" بعد وفاة معلمة تلقت التطعيم المضاد لمرض "كوفيد 19" في اليوم السابق.

توفيت المرأة، التي لم يتم الكشف عن عمرها، يوم الأحد في بييلا، وهي بلدة في شمال تورينو، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقال بيان صادر عن مستشار الصحة الإقليمي لويجي جينيسيو إيكاردي: "هذا إجراء احترازي شديد، أثناء الانتظار لمعرفة ما إذا كانت هناك علاقة سببية بين التطعيم والوفاة".

قررت إيطاليا بالفعل يوم الخميس وقف استخدام لقاح فيروس كورونا الذي طورتها شركة "أسترازينيكا" وجامعة أكسفورد، بسبب مخاوف من تكون جلطات دموية.

وصل مفتشو وزارة الصحة، الأحد، إلى صقلية، جنوبي البلاد، للتحقيق في وفاة جندي يبلغ من العمر 43 عاما يوم الثلاثاء الماضي بعد تلقيه اللقاح. تم إجراء تشريح للجثة يوم السبت في مستشفى في كاتانيا بالجزيرة.

أوقفت العديد من الدول، بما في ذلك أيرلندا والدنمارك والنرويج وبلغاريا وغيرها، استخدام لقاح "أسترازينيكا" بسبب مخاوف من حدوث تجلطات في الدم لدى من تلقوا اللقاح.

قالت منظمة الصحة العالمية والهيئة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي إنه لا توجد علاقة سببية بين اللقاح والتخثر، فيما تقول الشركة المصنعة الأنجلو- سويدية إن اللقاح آمن.