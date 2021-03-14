بعد أزمة واسعة النطاق... "أسترازينيكا" ترد على تسبب لقاحها في وفيات وتخثر الدم

قالت شركة الأدوية البريطانية السويدية "أسترازينيكا"، اليوم الأحد، إنها لم تجد أي دليل على زيادة خطر الإصابة بجلطات دموية من لقاح "كوفيد 19" الذي طورته بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

موسكو- سبوتنيك. وذكرت الشركة في بيان صحفي، أنها خلصت إلى هذه النتائج بعد إجراء مراجعة لبيانات السلامة لأكثر من 17 مليون شخص تم تطعيمهم عبر الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وجاء في بيان الشركة: "لم تُظهر المراجعة الدقيقة لجميع بيانات السلامة المتاحة لأكثر من 17 مليون شخص تم تطعيمهم في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة باستخدام اللقاح ،أي دليل على زيادة خطر الإصابة بالانسداد الرئوي أو تجلط الأوردة العميقة أو قلة الصفيحات، في أي فئة عمرية محددة، أو جنس، أو مجموعة أو في أي بلد معين".

أوقفت العديد من الدول، بما في ذلك أيرلندا والدنمارك والنرويج وبلغاريا وإيطاليا وتايلاند، استخدام لقاح "أسترازينيكا" بسبب مخاوف من حدوث تجلطات في الدم لدى من تلقوا اللقاح.

وفي إيطاليا، وصل مفتشو وزارة الصحة، الأحد، إلى صقلية، جنوبي البلاد، للتحقيق في وفاة جندي يبلغ من العمر 43 عاما يوم الثلاثاء الماضي بعد تلقيه اللقاح.

كما أعلنت هيئة الصحة الإقليمية في منطقة بيدمونت شمالي إيطاليا، إنها علقت اليوم الأحد، استخدام لقاح "أسترازينيكا" بعد وفاة معلمة تلقت التطعيم المضاد لمرض "كوفيد 19" في اليوم السابق.

رغم ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية والهيئة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي إنه لا توجد علاقة سببية بين اللقاح والتخثر، فيما أكدت الشركة المصنعة الأنجلو- سويدية إن اللقاح آمن.