الحرس الثوري: برجالنا الصالحين لنا اليد العليا على العدو

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الأحد، أن بلاده تمتلك الكثير من الأسلحة الحديثة، وأن لها اليد العليا على العدو، بما تمتلكه من "رجال صالحين".

وقال سلامي في كلمته خلال ملتقى أساتذة الشبكة التربوية: "إننا لا نطلق الكلام من فراغ. نحن مجهزون ومسلحون مثلما يمتلك العدو، ولكن لا فاعلية لمثل هذه الأسلحة من دون وجود الأفراد المؤمنين".

واعتبر أن الأفراد المؤمنين هم الذين يبثون الروح في هذه الأسلحة، مشددا على أهمية تنشئة مثل هؤلاء الأفراد، بحسب وكالة "فارس".

ورأى اللواء سلامي أن العدو لا يمكنه أن يمتلك مثل هذه القدرة البشرية التي تمتلكها بلاده، لكنه حذر من أن العدو يمكنه تخريب الأفراد الصالحين والتغلغل إلى أفكارهم.

وأكد القائد العسكري الإيراني أن بلاده هي "من يحدد الشروط للعدو، وفي العلاقات الدولية من يحدد الشروط تكون له اليد العليا".

وأوضح أنه في حال أصبحت بلاده محاصرة بشروط العدو سوف تخسر، مشيرا إلى أن طهران "اليوم هي التي تحدد الشروط من قبل رجال صالحين".