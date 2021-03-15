عاصفة رملية قوية تضرب بكين.. فيديو

ضربت عاصفة رملية قوية العاصمة الصينية بكين، اليوم الاثنين، وتسببت في تحول لون السماء إلى اللون البرتقالي.

وأفادت قناة CGNT الصينية، إن العاصفة تسببت بانعدام الرؤية على مدى 1000 متر، الأمر الذي أدى إلى اختناقات مرورية في المدينة.

— Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) March 15, 2021

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كثافة الغبار والأتربة وتصاعدها بشكل كبير، وتم الإعلان عن مستوى الخطر الأصفر.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تستمر العاصفة الرملية حتى صباح يوم غد الثلاثاء في 12 مقاطعة ومدينة في الصين.