"جميع الخيارات مطروحة"... إيران توجه "اتهاما خطيرا" إلى إسرائيل

وجهت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، "أصابع الاتهام إلى إسرائيل باستهداف السفينة الإيرانية، الأربعاء الماضي، في البحر الأبيض المتوسط".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي، "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة للدفاع عن أنفسنا إذا تأكد ضلوع أي طرف في الحادثة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف: أن "إسرائيل تعتاش على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وسلوكها العدائي يعزز فرضية مسؤوليتها عن استهداف السفينة".

وكانت مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية، أكدت تعرض سفينة تجارية تابعة للجمهورية الإسلامية لهجوم وصفته بالإرهابي في البحر الأبيض المتوسط الأسبوع الماضي

فيما نقلت وكالة أنباء "نور نيوز" الإيرانية، عن أحد أعضاء الفريق التقني المعني بمتابعة قضية استهداف السفينة الإيرانية، قوله إن "احتمال تورط إسرائيل بالهجوم على السفينة قوي جدا".