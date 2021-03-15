اليابان: شعلة "أولمبياد طوكيو" ستنطلق من فوكوشيما يوم 25 مارس

وقال منظمو أولمبياد طوكيو الصيفي، اليوم الاثنين، إن مسيرة الشعلة الأولمبية للدورة ستنطلق كما هو مقرر لها في 25 مارس الجاري في مركز للتدريب في مدينة فوكوشيما، ليستمر بذلك الاستعداد لتنظيم الدورة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأكد المنظمون في بيان أن مراسم انطلاق الشعلة لن تكون مفتوحة أمام الجمهور، من أجل تجنب العدوى بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

وأضاف البيان أن اللجنة المنظمة "ملتزمة بضمان أمن وسلامة مسيرة شعلة أولمبياد طوكيو 2020 عن طريق اتخاذ الإجراءات الوقائية، لمنع انتشار العدوى بين الجمهور وحاملي الشعلة والطواقم وبقية المشاركين في المسيرة والسكان المحليين أيضا".

وكانت السلطات اليابانية قد أعلنت أنها تفكر في تقليص الحضور الجماهيري في الدورة الأولمبية بنحو 50% تقريبا.

وستبت اللجنة المحلية المنظمة للدورة في هذا الأمر في أبريل/نيسان المقبل، وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تحددها في اللجنة المنظمة والحكومة إنه يتوقع أن تأتي القرارات متوافقة مع اللوائح المحلية.

وكان من المقرر إقامة الدورة الصيفية في 2020 لكنها تأجلت إلى العام الحالي في ظل استمرار تفشي العدوى بفيروس كورونا حول العالم.ومن المقرر أن تفتتح الدورة في 23 يوليو/تموز المقبل وتستمر حتى الثامن من أغسطس/آب التالي.

وفي وقت سابق قالت مصادر لـ"رويترز" إن اليابان تنوي إقامة الدورة دون السماح بأي حضور جماهيري من الخارج، لكن سيكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المنظمة قالت إنه لم يتخذ بعد أي قرار في هذا الصدد.

وأكد منظمو الدورة مرارا أنهم عازمون على تنظيم الحدث رغم تراجع الدعم الشعبي في بلادهم.