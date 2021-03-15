إجراءات جديدة لـ"فيسبوك" لمكافحة الأخبار المضللة بشأن فيروس كورونا

أعلنت شركة "فيسبوك"، اليوم الأحد، أنها ستبدأ بإجراءات الإبلاغ عن المنشورات المضللة المتعلقة باللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد على منصتها.

وأصدرت "فيسبوك" بيانا قالت فيه: "نواصل تكثيف جهودنا لمعالجة المعلومات الخاطئة والمضللة حول لقاحات فيروس كورونا المستجد من خلال إضافة علامات إلى منشورات على منصات فيسبوك وإنستغرام التي تناقش اللقاحات".

وأضاف البيان: "تحتوي المواد التي تملك معلومات موثوقة حول سلامة لقاحات فيروس كورونا من منظمة الصحة العالمية، على سبيل المثال تشير العلامة إلى أنه تم اختباراللقاحات للتأكد من سلامتها وفعاليتها قبل الموافقة عليها. كما سيتم استخدام العلامات في جميع البلدان فهي تحتوي على معلومات باللغات الإنجليزية والإسبانية والإندونيسية والبرتغالية والعربية والفرنسية، وسيتم إضافة المزيد من اللغات قريبا".

كما أعلنت الشركة أنها بصدد إطلاق غرفة خاصة بالفيروسات التاجية على منصة Instagram لجميع البلدان، والتي ستحتوي على معلومات حول الفيروس من السلطات الصحية المحلية ومنظمة الصحة العالمية. كما أعلنت الشركة أنها ستضيف ملصقات جديدة إلى المنصة لتشجيع التطعيمات.