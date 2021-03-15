الحرس الثوري يزيح الستار عن مدينة صاروخية جديدة... فيديو

أزاحت بحرية الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، الستار عن مدينة صاروخية جديدة، تضم مجموعة كبيرة من المنظومات المختلفة.

ودشن القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، المدينة الصاروخية الجديدة بمشاركة قائد بحرية الحرس علي رضا تنكسيري وحشد من القادة العسكريين في البلاد، بحسب وكالة "أنباء فارس".

المدينة الصاروخية الجديدة تضم "مجموعة كبيرة من المنظومات وصواريخ من طراز كروز والباليستية بمديات عديدة".

وتم تدشين مجموعة من المنظومات الصاروخية ذات الميزات العملياتية المختلفة، بما في ذلك الإطلاق بدقة من الأعماق وإلقاء الألغام بمديات مختلفة والإطلاق وفق زاوية 360 درجة والإطلاق أثناء الحركة والتصدي للحرب الإلكترونية ورفع مستوى المديات والقدرات التدميرية وتدشين منظومات صاروخية قادرة على تغيير الهدف بعد الإطلاق.

وأوضحت الوكالة أن جميع هذه المعدات تم تصنيعها على يد خبراء بوزارة الدفاع الإيرانية والأقسام البحثية في الحرس الثوري ومؤسسة جهاد الاكتفاء الذاتي في بحرية الحرس.

IRGC Navy has unveiled a new "missile city". Location undisclosed. (1) pic.twitter.com/Hb5IXbJquS — Kian Sharifi (@KianSharifi) March 15, 2021

وأمس الأحد، أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، أن بلاده تمتلك الكثير من الأسلحة الحديثة، وأن لها اليد العليا على العدو، بما تمتلكه من "رجال صالحين".

وقال سلامي في كلمته خلال ملتقى أساتذة الشبكة التربوية: "إننا لا نطلق الكلام من فراغ. نحن مجهزون ومسلحون مثلما يمتلك العدو، ولكن لا فاعلية لمثل هذه الأسلحة من دون وجود الأفراد المؤمنين".