أوباما وزوجته يفاجئان المسلمين في رمضان

وفي عام 2019، عقدت "سبوتيفاي" شراكة مع شركة إنتاج "هاير برودكشنز" التي يملكها أوباما وزوجته لإنتاج ملفات بودكاست حصرية لها.

ويحمل البودكاست المعروض في رمضان هذا العام اسم "Higher Ground: Tell Them, I Am"، ويعرض مجموعة من الروايات لأصوات مسلمة، بما في ذلك نشطاء وفنانين وممثلين ورياضيين، بحسب بيان رسمي من "سبوتيفاي".

ويقوم بتقديم البرنامج ميشا يوسف، وهو كاتب باكستاني أمريكي من الجيل الأول المقيم.

وعُرض الموسم الأول من بودكاست "Higher Ground: Tell Them, I Am" خلال شهر رمضان عام 2019، وشارك فيه شخصيات مثل الكوميدي المصري والممثل والكاتب والمخرج رامي يوسف، والممثل الكوميدي، أحمد وينبرغ، وسيعرض الموسم الثاني في أول أيام رمضان هذا العام.

وأوضح ميشا يوسف مقدم البودكاست المذاع في رمضان: "القصص عالمية والضيوف مسلمون، والهدف النهائي هو أن يشعر الناس بشيء ما، وأن يقعوا في حب الأشخاص الذين يستمعون إليهم دون التفكير أبدا في هويتهم وشكلهم".

وسبق لمنصة "سبوتيفاي" أن تعانت مع شركة "هاي بروداكشنز" المملوكة لأوباما في إذاعة بودكاست بعنوان "المتمردون: ولدوا في الولايات المتحدة"، وهي سلسلة المكونة من 8 حلقات، وتضم محادثات بين المغني بروس سبرينغستين وباراك أوباما أثناء استكشافهم لموضوعات العرق والأبوة والزواج ومستقبل أمريكا.