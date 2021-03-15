" إنه جزء صغير"... قائد الحرس الثوري يتحدث عن "المدينة الصاروخية الجديدة"

علق القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، على المدينة الصاروخية الجديدة التي أزاحت بحرية الحرس الثوري عنها، اليوم الاثنين، والتي تضم مجموعة كبيرة من المنظومات المختلفة.

وقال اللواء حسين سلامي، خلال المراسم، إن "ما نشاهده اليوم هو جزء صغير من القدرة الصاروخية العظيمة والواسعة لبحرية حرس الثورة"، مؤكدا أن تزويد القوات البحرية في الحرس الثوري بمعدات الحرب الإلكترونية، سيمكنها من رصد الاتصالات الداخلية للعدو، وتتبع إشاراته المنطفئة، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

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فرمانده نیروی دریایی سپاه: با ورود تجهیزات مقابله با جنگ الکترونیک قادر خواهیم بود سیگنال‌های خاموش دشمن و ارتباط داخلی آنها را هم رصد کنیمhttps://t.co/cylr6khHZx pic.twitter.com/N6o8sY3xNp — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) March 15, 2021

وأزاحت بحرية الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم الاثنين، الستار عن مدينة صاروخية جديدة، تضم مجموعة كبيرة من المنظومات المختلفة. ودشن القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، المدينة الصاروخية الجديدة بمشاركة قائد بحرية الحرس علي رضا تنكسيري وحشد من القادة العسكريين في البلاد.

وتم تدشين مجموعة من المنظومات الصاروخية ذات الميزات العملياتية المختلفة، بما في ذلك الإطلاق بدقة من الأعماق وإلقاء الألغام بمديات مختلفة والإطلاق وفق زاوية 360 درجة، والإطلاق أثناء الحركة والتصدي للحرب الإلكترونية ورفع مستوى المديات والقدرات التدميرية وتدشين منظومات صاروخية قادرة على تغيير الهدف بعد الإطلاق.