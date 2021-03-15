السويد تشيد بفعالية لقاح "سبوتنيك V" الروسي

صرح منسق اللقاحات في السويد ريتشارد بيرجستروم، اليوم الاثنين، أن بلاده مهتمة بشراء اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا وقد تتلقى الدفعة الأولى بحلول الصيف.

ووفقا لصحيفة "افتونبلاديت" المحلية، أشاد بيرجستروم بالكفاءة العالية للقاح الروسي، واصفا نتائج التجارب السريرية "بالواعدة".

وقال بيرجستروم: "تمت مناقشة شروط شراء لقاح سبوتنيك V مع المطورين.. لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم إبرام مثل هذه الاتفاقية على مستوى الاتحاد الأوروبي أو من قبل حكومات الدول الفردية".

وأوضح بيرجستروم أن السويد يمكن أن تتلقى 200 ألف جرعة بحلول شهر حزيران / يونيو القادم.

الجدير بالذكر أن "سبوتنيك V" هو أول لقاح مسجل في العالم قائم على منصة الفيروسات الغدية للإنسان المدروسة بشكل جيد. وتم تسجيل اللقاح "سبوتنيك V" في أكثر من 50 دولة.